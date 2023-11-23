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Avustralya'da Balıkçı Kasabaları Fare İstilasıyla Mücadele Ediyor

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki balıkçı kasabaları, aylardır bölgeyi istila eden farelerle mücadele ediyor. Fareler, yiyecek aramak için kıyı bölgelerine geliyor ve kasabaları istila etmiş durumda. Balıkçılar, farelerin ekipmana zarar vereceği endişesini taşıyor. Fare istilası, yıl başındaki rekor yağışlarla birlikte artış gösterdi.