Avustralya'da aranan şüpheli polisle çatışmada öldürüldü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde aranan Stanley Turvey adlı kişinin, polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü bildirildi. Turvey'in 2017 ve 2018'de tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi. Polis memurlarının bulunduğu eve ateş açarak kaçan Turvey, takip eden polis aracının kazaya karışmasına neden oldu. Turvey'in saklandığı evde çıkan çatışmada öldürüldü.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde aranan Stanley Turvey adlı kişinin, polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Avustralya basınındaki haberlere göre, 2017 ile 2018'de hakkında iki kez tutuklama kararı çıkartılan Turvey, 18 Eylül'de, polis memurlarının bulunduğu eve gelmesi üzerine ateş açarak kaçtı. Ardından Turvey'i takip eden polis aracının kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

20 Eylül'de ise Turvey'in Ardmona bölgesinde bir evde saklandığı bilgisini aldıktan sonra olay yerine gelen polisler ile Turvey arasında çatışma çıktı.

Polis yaptığı açıklamada, Turvey'in çatışmada vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Bölge Polis Yetkilisi Karen Nyholm, söz konusu ölümün "polisin isteyeceği bir sonuç olmadığını" ifade etti.

Nyholm, Turvey'in takibinin 2015'ten bu yana Victoria eyalet polisinin dahil olduğu "en önemli" yakalama operasyonu olduğunu kaydetti.