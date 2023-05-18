Avustralya'da 95 yaşındaki kadın şok tabancasıyla yaralandı

Avustralya polisi demans hastası 95 yaşındaki bir kadını, elinde bıçak olduğu gerekçesiyle şok tabancasıyla iki defa vurarak yaraladı. Kadının kafatası çatladı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avustralya polisi demans hastası 95 yaşındaki bir kadını, elinde bıçak olduğu gerekçesiyle şok tabancısıyla iki defa vurarak yaraladı. Elektriğin etkisiyle yere düşen kadının kafatası çatladı ve kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Avustralya'nın Yeni Güney Wales eyaletinde polis, dün olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade edip "Bugün eyaletin güneyindeki bir yaşlı bakım evinde, yaşlı bir kadının polisle etkileşimi sırasında yaralanmasının ardından kritik bir olay soruşturması başlatıldı. 95 yaşındaki kadın Cooma Bölge Hastanesinde tedavi altında" açıklamasını yaptı.Yerel basın kadının ailesine dayandırdığı haberinde, yaşlı kadının demans hastası olduğunu ve olay sırasında elinde bir bıçakla etrafta gezindiğini belirtti. Polisin ise 95 yaşındaki kadınının sırtından ve göğsünden şok tabancasıyla iki defa vurup elektrik verdiği ve bu sırada yere düşen kadının kafatasında çatlaklar meydana geldiği ifade edildi. Yaşlı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.