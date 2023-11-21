Avustralya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar etkisiz hale getirildi

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir ormanda, korucular tarafından bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi. Bombaların savaş zamanında yapılan tatbikatlarda kullanıldığı ya da yanlışlıkla çalılık alana atıldığı düşünülüyor.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir ormanda, korucular tarafından bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

9 News sitesinin haberine göre, Queensland Parklar ve Yaban Hayatı Servisi'nden korucu Ben Finnerty, yaptığı açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Cairns kentinde bulunan Bilwon ormanında devriye gezerken bombalara rastladıklarını belirtti.

2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bombanın kontrollü şekilde patlatıldığını aktaran Finnerty, bölgede "patlamamış askeri mühimmat"a rastlayan kişilerin, alandan uzaklaşıp derhal polisi araması gerektiğini vurguladı.

Finnerty, ayrıca, söz konusu bombaların savaş sırasında Avustralya ve ABD kuvvetlerinin askeri üs olarak kullandığı Mareeba Havaalimanı ile bağlantılı olduğunu kaydederek, "Bombaların ya savaş zamanında yapılan tatbikatlarda kullanıldığını ya da yanlışlıkla çalılık alana atıldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.