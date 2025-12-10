Haberler

Avustralya'da 16 Yaş Altı Çocukların Sosyal Medya Kullanımını Yasaklayan Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Güncelleme:
Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Başbakan Albanese, bu yasakla ebeveynlerin teknoloji devlerinden güç aldığını açıkladı. Yasağın uygulanmasında yüz tanıma teknolojisi kullanılacak.

(ANKARA) - Avustralya'da, 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaşından küçük çocuklara dünyada ilk kez sosyal medya yasağı getiren uygulamayı, "ailelerin teknoloji devlerinden gücü geri alması" olarak niteledi.

Avustralya'da, 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Dünyada bir ilk olan düzenleme kapsamında YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, X, TikTok, Twitch, Reddit, Kick ve Threads sosyal medya platformlarının kullanımı yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Platfromlar bugünden itibaren Avustralya'da 16 yaşından küçük çocuklara ait hesapları kaldırmak için "makul adımlar" atmazlarsa 49,5 milyon Avustralya dolarına (32,9 milyon Amerikan doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Avustralyalı yetkililer bugün itibarıyla ülkede 200 binden fazla TikTok hesabının kapatıldığını açıkladı. Yasak yüz tanıma sistemiyle yaş tahmininde bulunabilen bir teknolojiyle de destekleniyor.

Yeni yasa yürürlüğe girerken Avustralyalı çok sayıda çocuk sosyal medyada "veda mesajları" paylaştı, bazı ebeveynler ise hesaplarına erişemediğini fark eden çocuklarının üzüntü yaşadığını belitti.

Avustralya Başbakanı Albanese, Avustralya Yayın Kurumu'na yaptığı açıklamada, "Bugün Avustralyalı ailelerin bu büyük teknoloji şirketlerinden gücü geri aldığı, çocukların çocuk olarak kalma hakkını ve ebeveynlerin iç huzurunu savunduğu bir gün" dedi.

Yasağın uygulanmasından Avustralya'nın e- Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant sorumlu olacak. Grant, yasaklanan 10 platformun yaş kısıtlamasını hassas şekilde uygulamak için gereken teknolojiye ve kullanıcı verilerine zaten sahip olduğunu söyledi.

Grant, "Bu yaş kısıtlamalarının nasıl uygulandığına ve ön veriler ışığında işe yarayıp yaramadığına ilişkin bilgileri Noel'den önce kamuoyuna sunacağız... Bu platformların vereceği yanıtlar, uyumun ölçüleceği temel veri setini oluşturacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
