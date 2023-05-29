Üye Girişi
Haberi Paylaş
Avustralya Başbakanı Albanese, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Avustralya Başbakanı Albanese, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Dünya Haberleri

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Avustralya Başbakanı Albanese, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Avustralya ve Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Karadağ - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Avustralya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title