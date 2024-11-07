Üye Girişi
Haberler

Avustralya, 16 Yaş Altı Çocuklar için Sosyal Medya Kullanımını Yasaklıyor

Avustralya, 16 Yaş Altı Çocuklar için Sosyal Medya Kullanımını Yasaklıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya hükümeti, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmak amacıyla 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayacak. Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya şirketlerinin çocukların güvenliğini sağlamak için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

AVUSTRALYA, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmak amacıyla 16 yaşının altındakilere sosyal medya platformlarının kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya hükümetinin, gençlerin sosyal medya platformlarında daha güvenli bir şekilde gezinebilmelerini sağlamak amacıyla önerdiği yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Albanese, özellikle gençlerin çevrim içi ortamda karşılaştığı riskleri önlemek için sosyal medya şirketlerinin daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.

Albanese, hükümetin sosyal medya şirketlerine yönelik planlarının, platformların kullanıcı verilerini daha güvenli bir şekilde yönetmesini ve çocukların çevrim içi deneyimlerini daha güvenli hale getirmesini amaçladığını söyledi. Başbakan, sosyal medya platformlarının özellikle 16 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için daha etkili doğrulama yöntemleri kullanmalarını beklediklerini aktardı. Albanese, bu tür önlemlerin, gençlerin siber zorbalık, çevrim içi istismar ve diğer dijital tehlikelere karşı korunmasına yardımcı olacağını da ifade etti.

Başbakan ayrıca, Avustralya hükümetinin gençlerin çevrim içi güvenliğini sağlamaya yönelik aldığı bu tür kararların, küresel ölçekte de bir örnek teşkil edebileceğini ve diğer ülkelerin de benzer önlemler alabileceğini söyledi. Hükümetin, sosyal medya şirketlerinin genç kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmasını sağlamak adına gerekli yasaları çıkarmak için kararlı olduğunu belirten Albanese, bunun yanı sıra dijital dünyadaki olumsuz etkilerle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin iş birliği yapması gerektiğine de değindi. Anthony Albanese, Avustralya'nın, sosyal medya platformlarında kullanıcı yaş doğrulama sistemlerinin daha güvenli ve şeffaf hale getirilmesini beklediğini, biyometrik doğrulama gibi teknolojilerin bu doğrulama süreçlerinde yer almasının önemli olduğunu kaydetti. Ayrıca, düzenlemelerin uygulamaya girmesiyle gençlerin sosyal medya kullanımını denetlemek için platformların daha fazla kaynak ayırmasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Parmak sallayarak devlete tehditler savuran DEM Partili isim hakkında soruşturma

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan 'Cesedi neden parçalamadın' sorusuna pes dedirten yanıt

"Cesedi neden parçalamadın" sorusuna verdiği yanıt saç baş yoldurur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.