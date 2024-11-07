Avustralya, 16 Yaş Altı Çocuklar için Sosyal Medya Kullanımını Yasaklıyor

AVUSTRALYA, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmak amacıyla 16 yaşının altındakilere sosyal medya platformlarının kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya hükümetinin, gençlerin sosyal medya platformlarında daha güvenli bir şekilde gezinebilmelerini sağlamak amacıyla önerdiği yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Albanese, özellikle gençlerin çevrim içi ortamda karşılaştığı riskleri önlemek için sosyal medya şirketlerinin daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.

Albanese, hükümetin sosyal medya şirketlerine yönelik planlarının, platformların kullanıcı verilerini daha güvenli bir şekilde yönetmesini ve çocukların çevrim içi deneyimlerini daha güvenli hale getirmesini amaçladığını söyledi. Başbakan, sosyal medya platformlarının özellikle 16 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için daha etkili doğrulama yöntemleri kullanmalarını beklediklerini aktardı. Albanese, bu tür önlemlerin, gençlerin siber zorbalık, çevrim içi istismar ve diğer dijital tehlikelere karşı korunmasına yardımcı olacağını da ifade etti.

Başbakan ayrıca, Avustralya hükümetinin gençlerin çevrim içi güvenliğini sağlamaya yönelik aldığı bu tür kararların, küresel ölçekte de bir örnek teşkil edebileceğini ve diğer ülkelerin de benzer önlemler alabileceğini söyledi. Hükümetin, sosyal medya şirketlerinin genç kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmasını sağlamak adına gerekli yasaları çıkarmak için kararlı olduğunu belirten Albanese, bunun yanı sıra dijital dünyadaki olumsuz etkilerle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin iş birliği yapması gerektiğine de değindi. Anthony Albanese, Avustralya'nın, sosyal medya platformlarında kullanıcı yaş doğrulama sistemlerinin daha güvenli ve şeffaf hale getirilmesini beklediğini, biyometrik doğrulama gibi teknolojilerin bu doğrulama süreçlerinde yer almasının önemli olduğunu kaydetti. Ayrıca, düzenlemelerin uygulamaya girmesiyle gençlerin sosyal medya kullanımını denetlemek için platformların daha fazla kaynak ayırmasını talep etti.