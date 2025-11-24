Avrupalı Ülkelerden ABD'nin Ukrayna Barış Planına Tepki

(ANKARA) – Avrupalı devletler, ABD'nin Ukrayna için hazırladığı barış planının revize edilmiş bir versiyonunu sundu. Belgeye göre Avrupalı müttefikler, Kiev'in silahlı kuvvetlerine getirilmesi planlanan sınırlamalara ve toprak tavizlerine karşı çıktı. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von Der Leyen, görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.

AB üyelerinden barış planına karşı öneri geldi. Devam eden Ukrayna - Rusya barış görüşmeleri için hazırlanan taslakta, Ukrayna ordusunun asker sayısının ABD planında önerilen genel 600 bin tavanı yerine, "barış zamanında 800 bin ile sınırlandırılması" teklif edildi.

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre ayrıca, toprak takası müzakerelerinin ABD planında öngörüldüğü gibi belirli bölgelerin peşinen "fiili Rus toprağı" olarak tanınması yerine, mevcut "sıcak temas hattının esas alınarak başlatılması" gerektiği belirtildi. Söz konusu karşı teklifin "Avrupalı E3 güçleri" olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından hazırlandığı öne sürüldü. ABD önerisini temel alan metin, maddeleri tek tek ele alarak çeşitli değişiklikler ve çıkarmalar içeriyor.

NATO'nun 5. maddesi benzeri madde talebi

Hazırlanan taslak belgede, Ukrayna'nın ABD'den NATO'nun "bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını" öngören 5. maddesine benzer bir güvenlik garantisi alması önerildi. Avrupalı güçler, Batı'da ve özellikle Avrupa Birliği'nde dondurulan Rus varlıklarının kullanımına ilişkin ABD önerisine de itiraz etti. Belgede, "Ukrayna, Rusya verdiği zararı tazmin edene kadar dondurulmuş kalacak Rus devlet varlıkları da dahil olmak üzere, tamamen yeniden inşa edilecek ve mali olarak tazmin edilecektir" ifadesine yer verildi.

ABD planı, dondurulan 100 milyar dolarlık Rus fonunun "ABD liderliğindeki bir yeniden inşa ve yatırım girişimine" aktarılmasını ve bu girişimden elde edilecek karın yüzde 50'sinin ABD'ye verilmesini öngörüyordu. Washington ayrıca bakiyenin "ayrı bir ABD-Rusya yatırım aracına" yatırılmasını teklif etmişti.

Başkan von der Leyen'den barış görüşmelerine ilişkin açıklama

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son günlerde yapılan görüşmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna, geçtiğimiz günlerdeki pek çok tartışmanın merkezinde yer aldı. Güvenilir ve sürdürülebilir herhangi bir barış planı, her şeyden önce ölümleri durdurmalı ve savaşı sona erdirmeli; ancak bunu yaparken gelecekteki bir çatışmanın tohumlarını da ekmemelidir. Adil ve kalıcı bir barış ile Ukrayna'nın egemenliği için gerekli ana unsurlar üzerinde mutabık kaldık. Bunlardan üçünü vurgulamak isterim: Birincisi, sınırlar zorla değiştirilemez. İkincisi, egemen bir ulus olarak Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine, ülkeyi gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak ve dolayısıyla Avrupa güvenliğini zayıflatacak sınırlamalar getirilemez. Üçüncüsü, Ukrayna için barışın sağlanmasında Avrupa Birliği'nin merkezi rolü tam olarak yansıtılmalıdır. Ukrayna kendi kaderini tayin etme özgürlüğüne ve egemenlik hakkına sahip olmalıdır. Onlar bir Avrupa kaderini seçtiler. Bu süreç ülkenin yeniden inşası, Tek Pazarımıza ve savunma sanayi tabanımıza entegrasyonu ve nihayetinde Birliğimize katılımıyla başlar. Barış yolunda gerçek bir ilerleme kaydetmek için Ukrayna, Üye Devletlerimiz, Gönüllüler Koalisyonu ve ABD ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan ortaklar olarak tek bir yolda ilerlememizdir. Herhangi bir anlaşmanın parçası olması gereken hayati bir unsur daha var: Rusya tarafından kaçırılan her bir Ukraynalı çocuğun geri dönüşü. Rusya'nın savaşının yol açtığı tüm dehşetler arasında hiçbiri bundan daha derin bir yara açmamıştır. On binlerce erkek ve kız çocuğu Rusya'da mahsur kalmış durumda. Korkmuş haldeler ve sevdiklerine hasret duyuyorlar. Bu çocukları küresel gündemin en üst sırasına yerleştirmeliyiz."