Haberler

Avrupalı Liderlerden Londra Buluşmasında Ortak Mesaj: "Ukrayna'nın Yanındayız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Downing Street'te bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşı ve olası ateşkes konusunda görüş alışverişinde bulundu. Liderler, adil ve kalıcı bir ateşkesin önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i Downing Street'te ağırladı. Liderler, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin ancak "adil ve kalıcı" olması gerektiğini vurgulayarak, savaşın sona ermesi için Avrupa–Ukrayna–ABD üçlü birliğinin önemine dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Downing Street'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i ağırladı. Toplantı öncesinde liderler, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avrupalı liderler "Ukrayna'nın yanındayız" mesajı verdi.

Starmer, "Eğer bir ateşkes olacaksa bunun adil ve kalıcı bir ateşkes olması gerekiyor; bu nedenle Ukrayna'yı ilgilendiren konularda karar verme hakkının Ukrayna'ya ait olduğu ilkesini tekrar tekrar vurgulamak çok önemli. Burada, çatışmada sizi desteklemek ve müzakerelerde yanınızda olmak için bulunuyoruz" dedi.

Zelenski ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmek için yapılacak müzakerelerde Avrupa, Ukrayna ve ABD arasındaki birliğin önemli olduğunu söyleyerek, "Amerikasız halledemeyeceğimiz bazı şeyler var, Avrupasız halledemeyeceğimiz bazı şeyler var. Bu yüzden bazı önemli kararlar almamız gerekiyor" diye konuştu.

Macron da "Elimizde çok sayıda güçlü kart olduğunu düşünüyorum. Ukraynalıların bu savaşta direniyor olması… Rus ekonomisi ise özellikle bizim son yaptırımlarımız ve ABD'nin yaptırımlarından sonra zorlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Merz ise ABD tarafından iletilen bazı belgelerdeki ayrıntılara ilişkin şüpheleri olduğunu belirterek, "Bunları konuşmamız gerekiyor. Zaten burada olmamızın nedeni de bu" diye konuştu.

Zelenski daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek güvenliği garanti altına almak her zaman ortak bir meydan okuma ve ortak bir çabadır. Desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title