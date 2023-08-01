Avrupa'ya gitmek için 14 gün bir geminin dümen dairesinde saklanan 4 Nijeryalı Brezilya'da kurtarıldı

Nijerya polisinden yapılan açıklamada, Avrupa'ya gitmek isteyen 4 Nijeryalının Lagos'tan kalkan bir kargo gemisinin dümen dairesine saklandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu 4 kişinin 14 gün aradan sonra Brezilya'nın güneydoğu kıyısı açıklarında kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarılanlardan 2'sinin Nijerya'ya dönmek istediği, diğer 2'sinin de Brezilya'ya sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi. Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Ülkenin kuzeydoğusunda varlık gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor. Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, bu yıl en 1200 Nijeryalı, Sahra Çölü ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi.