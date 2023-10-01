Avrupa Ülkeleri Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

Avusturya, Çekya, Yunanistan ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Terör saldırısına ilişkin yapılan paylaşımlarda Türkiye'ye destek ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Avrupa ülkeleri, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Nehammer, "Bu zor zamanda Türkiye'nin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de terör saldırısını sert bir şekilde kınadığını belirterek, temennisinin sorumluların adalete hesap vermesi olduğunu kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

Paylaşımda, "Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot da X hesabından saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Slot, "Bu sabah Ankara'da İçişleri Bakanlığında meydana gelen terör saldırısı karşısında şok olduk. Hollanda bu korkunç eylemi şiddetle kınamakta ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.