Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Yapay Zeka ile Hazırlanan Çocukluk Videoları İzletildi
Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin açılışında liderlere yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk görüntüleri gösterildi.
ARNAVUTLUK'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin açılışında zirveye katılan liderler, yapay zeka ile hazırlanmış çocukluk videoları ile karşılandı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Altıncı Zirvesi düzenlendi. Zirve kapsamında Avrupa'nın 27 ülke lideri zirve için Tiran'da bir araya geldi. Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katıldı. Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" videoları izletildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya