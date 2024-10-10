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Avrupa Sayıştayı: AB Harcamalarında 10 Milyar Euro Hata

Avrupa Sayıştayı: AB Harcamalarında 10 Milyar Euro Hata
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Avrupa Sayıştayı, 2022 yılına göre AB harcamalarındaki hata oranının arttığını ve 2023'te 10,7 milyar avro hata yapıldığını açıkladı. Enflasyon ve Ukrayna'ya yapılan yardımlar bütçeyi olumsuz etkiledi.

Avrupa Sayıştayı, geçen yıl Birlik harcamalarında 10 milyar avronun üzerinde hata yapıldığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, Birliğin 2023 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Buna göre, geçen yıl AB bütçesinden yapılan harcamalardaki hata oranında dikkat çeken bir artış oldu. Hatalı harcama oranı 2021'de yüzde 3, 2022'de yüzde 4,2 seviyesindeyken, bu oran 2023'te yüzde 5,6'ya yükseldi. Böylece, AB'nin 191,2 milyar avroluk 2023 harcamalarında yaklaşık 10,7 milyar avroluk hata yapıldı.

Öte yandan, AB'nin Covid-19 ekonomik kurtarma fonundan yaptığı 48 milyar avroluk harcamaların bir kısmında usulsüzlükler oldu. 2022'de 452,8 milyar avro olan AB'nin ödenmemiş yükümlülükleri, 2023 sonu itibarıyla 543 milyar avroluk rekor bir seviyeye çıktı. 2022'de 348 milyar avro olan AB'nin toplam borcu da 2023'te 458,5 milyar avro oldu.

Yüksek enflasyon AB bütçesini olumsuz etkiledi. Enflasyon nedeniyle Birlik bütçesinin 2025 yılı sonuna kadar satın alma gücünde yaklaşık yüzde 13'lük bir kayıp öngörüldü. AB'nin Ukrayna'ya sağladığı mali yardımların geri ödemelerindeki riskler de AB bütçesi üzerindeki baskıyı artırdı. AB'nin Ukrayna'ya yardımı 2023'te bir önceki yıla oranla iki katın üzerinde artarak 33,7 milyar avroya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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