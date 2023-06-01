Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'ya mühimmat sağlanmasını kabul etti

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'ya mühimmat ve füze sevkiyatının hızlandırılmasını, AB üye devletlerinin cephane stoklarını yeniden doldurmalarına yardımcı olmayı ve Ukrayna'ya 500 milyon euroluk finansman sağlanmasını amaçlayan Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası'nı (ASAP) onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya mühimmat ve füze sevkiyatının hızlandırılmasını, AB üye devletlerinin cephane stoklarını yeniden doldurmalarına yardımcı olmayı ve Ukrayna'ya 500 milyon euroluk finansman sağlanmasını amaçlayan Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası'nı (ASAP) onayladı.

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlanmasını kabul etti. AP'de yapılan oylamada, Ukrayna'ya mühimmat ve füze sevkiyatının hızlandırılmasını, AB üye devletlerinin cephane stoklarını yeniden doldurmalarına yardımcı olmayı ve Ukrayna'ya 500 milyon euroluk finansman sağlanmasını amaçlayan Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası'nı (ASAP) 446'ya karşı 67 oyla onaylandı. Oylamada 112 milletvekili ise çekimser kaldı.

Parlamento, ASAP ile AB ülkelerinin savunma konusunda hedefe yönelik önlemler getirerek, özellikle kara savunması konusunda topçu mühimmatı, füzeler ve bunların bileşenleri olmak üzere savunma ürünleri ile ilgili mevcut eksiklikleri gidermek için AB'nin üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

"Bu karar Avrupa güvenliği için bir zaferdir"

Avrupa Parlamentosu milletvekili Cristian Busoi yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar birliğimizin güvenliği ve savunması için ve özellikle de devam eden Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya verdiğimiz kararlı destek açısından ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Bu karar ayrıca güvenlik sorunlarına yanıt verme kapasitemizi artırmıştır. Bu karar, Avrupa güvenliği için bir zaferdir. Parlamento artık Konsey ile müzakere etmeye hazır ve en kısa sürede bir anlaşmaya varmayı umuyoruz" dedi.

Parlamenterler, ASAP'ın onaylanmasının ardından gelecek ay genel kurulda bir anlaşmaya varmak amacıyla konsey ile müzakerelere başlayacak. Buna paralel olarak AP üyeleri, yasanın uygulanması için gerekli olan en acil ve kritik konulardaki eksiklikleri doldurmak ve üye devletler arasındaki işbirliğini desteklemek için ortak Tedarik Yasası (EDIRPA) aracılığıyla Avrupa savunma sanayiinin güçlendirmesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. - PRAG