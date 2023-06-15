Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele raporunda AP skandalı yok

Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele izleme organı GRECO, 2022 faaliyet raporunda Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalıyla ilgili sessiz kaldı. GRECO'nun 2022 yılı faaliyetleri ile milletvekilleri, hakimler, savcılar, kolluk kuvvetleri ve merkezi hükümetlere yönelik tavsiyelerin yerine getirilme oranlarına ilişkin bulguların yer aldığı 23. Genel Faaliyet Raporu yayımlandı.

Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele izleme organı Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), 2022 faaliyet raporunda Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk skandalıyla ilgili sessiz kaldı.

GRECO'nun 2022 yılı faaliyetleri ile milletvekilleri, hakimler, savcılar, kolluk kuvvetleri ve merkezi hükümetlere yönelik tavsiyelerin yerine getirilme oranlarına ilişkin bulguların yer aldığı 23. Genel Faaliyet Raporu yayımlandı.

Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Yunanistan, Malta ve İtalya'nın Konseyin tavsiyelerini uygulama oranları düşük gösterilirken, AP'de 2022 yılında patlak veren ve dünyanın gündemine oturan yolsuzluk skandalına raporda atıfta bulunulmadı.

AA muhabirinin telefonla görüştüğü GRECO Basın Sözcüsü Jaime Rodriguez, faaliyet raporunda AP'deki yolsuzluklara değinilmemesine ilişkin "GRECO sadece üye ülkelerle ilgili değerlendirme ve gözlem yapar." ifadesini kullanırken, GRECO Başkanına bu konudaki görüşünü sormak için soruların yazılı olarak iletebileceğini söyledi.

AP'yi sarsan yolsuzluk skandalı

Belçika'da 2022 yılında başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında o dönem AP Başkan Yardımcısı olan Yunan milletvekili Eva Kaili, erkek arkadaşı ve AP çalışanı Francesco Giorgi, eski İtalyan milletvekili Pier-Antonio Panzeri, STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca, Belçikalı milletvekili Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino gözaltına alınmıştı.

Kaili, AP Başkan Yardımcılığı görevinden alınmış, Yunanistan'daki partisi PASOK'tan ihraç edilmiş, o dönem bazı şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro ele geçirilmişti.

Belçika'da soruşturmada gözaltına alınanların tamamı zaman içinde şartlı tahliye edilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı Emily O'Reilly mayıs ayı sonunda Avrupa Birliği'nin AP'deki yolsuzluklarla mücadelede isteksiz olduğu imasında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının ardından oluşumuna hız verilen "etik kurumu"nun bütçesi için önerilen kısıtlı finansman ve personel sayısının, AB'nin gelecekte benzer ihlalleri önlemekte istekli olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

O'Reilly, "AB bir şeyin olmasını istiyorsa ona büyük miktarlarda para harcayabilir. Bir şeye atılan para miktarından ne kadar ciddi olduğunu anlarsınız." şeklinde konuşmuştu.