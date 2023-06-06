Avrupa Konseyi'nden 'Kakhovka barajı' açıklaması (2)

STOLTENBERG: ÇİRKİN BİR EYLEMNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Kakhovka barajındaki patlamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Kakhovka barajının yıkılması binlerce sivili risk altına sokmakta ve çevreye ciddi zarar vermektedir.

STOLTENBERG: ÇİRKİN BİR EYLEM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Kakhovka barajındaki patlamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Kakhovka barajının yıkılması binlerce sivili risk altına sokmakta ve çevreye ciddi zarar vermektedir. Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının acımasızlığını bir kez daha gösteren çirkin bir eylemdir" ifadelerini kullandı.