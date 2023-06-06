Avrupa Konseyi Başkanı: Sivil Altyapıya Yönelik Saldırılar Savaş Suçu

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılardan sorumlu tutulacağını belirterek, Kakhovka barajındaki patlamanın ardından açıklama yaptı. Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de Rusya'yı terörizmi yeni bir boyuta taşımakla suçladı. Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ise Birleşmiş Milletler'in 'Rus Dili Günü' paylaşımına tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sivil altyapıya yönelik saldırıların 'savaş suçu' olduğunu belirterek, Rusya'nın bu saldırılardan sorumlu tutulacağını belirtti.

Kakhovka barajındaki patlamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Avrupa Konseyi Başkanı Michel, "Kakhovka barajındaki patlama karşısında şok oldum. Sivil altyapının yok edilmesi açıkça bir savaş suçu olarak nitelendirilir ve Rusya'yı sorumlu tutacağız. Konuyu Avrupa Konseyi'nde gündeme getireceğiz ve su basan alanlara daha fazla yardım göndermeyi önereceğiz. Düşüncelerim bu felaketten etkilenen herkesledir" dedi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, Birleşmiş Milletler'in sosyal medya hesabından 'Bugün Rus Dili Günü' başlığıyla paylaştığı gönderiye tepki gösterdi. Stefançuk, gönderiyi alıntılayarak, "Bugün anadili Rusça olanlar Kakhovka hidroelektrik santralini havaya uçurdu. Ancak BM'nin tutumuna bakılırsa, Rus dili günü Ruslar tarafından işlenen çevre katliamından daha önemli. Nasıl yani? BM, hasta mısın?" ifadelerini kullandı.