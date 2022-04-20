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Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Zelenski, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kiev'de. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, devletimizin savunma ve mali desteği ile AB kriterlerine uygunluk anketine verilen cevaplar tartışıldı. Halkla anlamlı buluşma ve dayanışma için teşekkürler" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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