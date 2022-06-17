Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü tavsiyesi

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurularına ilişkin görüşünü bildirmek üzere bugün toplanan Avrupa Komisyonu, Ukrayna ile Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini tavsiye ederken, Gürcistan'ın ise adaylık statüsü için gerekli kriterleri henüz karşılamadığını bildirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Konsey'in daveti üzerine bugün Komisyon'un Ukrayna, Gürcistan ve Moldova tarafından sunulan Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurusuna ilişkin görüşlerini sunduğu bildirildi. Sunulan görüşlerin, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen ve AB'ye katılmak için siyasi, ekonomik kriterler ve AB üyeliğinin yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetinden (AB müktesebatı) oluşan 3 kriter grubu ışığında Komisyon'un değerlendirmesine dayanmakta olduğu ifade edildi.

UKRAYNA VE MOLDOVA'YA 'ADAY ÜLKE' STATÜSÜ TAVSİYESİ

Komisyon'un Ukrayna'ya 'AB'ye üye olma perspektifinin' verilmesini tavsiye ettiği ve bir dizi alanda adımlar atıldığı anlayışıyla aday statüsü verilmesinin gerektiği belirtilen açıklamada, "Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın genel olarak demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve azınlıkların korunmasını garanti eden kurumların istikrarına ulaşmada oldukça ilerlediğini tespit etti; iddialı yapısal ekonomik reformları sürdürmeye ihtiyaç duyarken, makroekonomik ve finansal istikrarla dikkate değer bir dayanıklılık sergileyerek güçlü makro-ekonomik sicilini sürdürmüştür; ve birçok alanda AB müktesebatının önemli unsurlarına kademeli olarak yaklaşmıştır" denildi.

Komisyon'un, Moldova'ya da aday statüsünün verilmesini tavsiye ettiği belirtilen açıklamada, "Moldova ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu ülkenin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve azınlıkların korunmasını garanti eden kurumların istikrarına ulaşmak için sağlam bir temele sahip olduğu sonucuna varmıştır" denildi. Moldova'nın makroekonomik politikalarının 'makul düzeyde' sağlam olduğu, finans sektörü ve iş ortamının güçlendirilmesinde ilerleme kaydedildiği ancak yapılması gereken önemli ekonomik reformların bulunduğu belirtilirken; "ülke, AB müktesebatına daha fazla uyum sağlamak için sağlam bir temel oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi.

"GÜRCİSTAN'A, BİR DİZİ ÖNCELİK ELE ALINDIKTAN SONRA ADAY STATÜSÜ VERİLMELİ"

Öte yandan Gürcistan'a yönelik ise 'AB'ye üye olma perspektifinin' sürdürülmesi tavsiyesi verilirken, bir dizi öncelik ele alındıktan sonra ülkeye aday statüsünün verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "(Gürcistan) iyi düzeyde bir makroekonomik istikrar elde etmiş ve sağlam bir ekonomik politika kaydına ve elverişli bir iş ortamına sahiptir, ancak piyasa ekonomisinin işleyişini iyileştirmek için daha fazla reforma ihtiyaç vardır; ve genel olarak, Gürcistan AB müktesebatına daha fazla uyum sağlamak için sağlam bir temel oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"SONRAKİ ADIMLAR ARTIK ÜYE DEVLETLERİN ELİNDE"

Açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi'nin konuya ilişkin ifadelerine de yer verildi. Leyen, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye katılma konusunda 'güçlü ve meşru bir arzu' paylaştığını belirterek, "Bugün, zorlu koşullarla karşı karşıya kalsalar bile, bu arzularında onlara açık bir destek sinyali gönderiyoruz. Komisyonun görüşleri, ilişkilerimizde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Gerçekten de bu, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan halkı için tarihi bir gün. Sonraki adımlar artık üye devletlerin elinde" ifadelerini kullandı. Varhelyi ise görüşlerini rekor sürede sunabilmek için hızlı ve verimli çalıştıklarını belirterek, "Üye devletlerin önümüzdeki günlerde ileriye dönük kararlar almalarını bekliyoruz" dedi.

AB üye devletlerinin, Komisyon'un görüşlerine dayanarak sonraki adımlara oybirliğiyle karar verecekleri belirtildi. Söz konusu ülkelerin üyelik başvurularının 23-24 Haziran'da yapılacak bir sonraki Avrupa Konseyi'nde görüşüleceği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya