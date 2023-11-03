Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'yı Ziyaret Edecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek. Ziyaret öncesinde Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın bloka katılım müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin kararını açıklayacağı belirtiliyor.

KİEV, 3 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu ay Ukrayna'yı ziyaret edecek.

TSN.ua medya kuruluşunun Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina'ya dayandırdığı Perşembe günkü haberine göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın bloka katılım müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin kararını açıklamasından önce gerçekleşecek ziyarette Von der Leyen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.

Stefanişina, 8 Kasım'da Avrupa Komisyonu'nun nihai raporunda sunulacak olan Ukrayna'nın AB üyeliği yolundaki ilerlemesinin görüşmede ele alınacağını ifade etti.

Stefanişina, ülkesinin AB ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olumlu bir karar beklediğini söyledi.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honçarenko ise Von der Leyen'in Ukrayna'yı 4 Kasım'da ziyaret edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'yı Haziran 2022'de AB üyeliği için aday olarak kabul etmişti.

Zelenski geçen ay yaptığı açıklamada, bu yıl AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının Ukrayna için en önemli öncelik olduğunu söylemişti.