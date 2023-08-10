Avrupa Komisyonu Başkanı Slovenya'ya 400 Milyon Euro Yardım Sözü Verdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Slovenya'da meydana gelen sel felaketinin ardından ülkeye en az 400 milyon euro yardımda bulunacaklarını açıkladı. Başbakan Robert Golob ise selin yol açtığı zararın birkaç milyar euroya ulaşacağını belirtti.

LJUBLJANA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, altı kişinin ölümüne yol açan ve on binlerce haneyi etkileyen sel felaketinin ardından, Avrupa Birliği'nin (AB) Slovenya'ya en az 400 milyon euro (440 milyon ABD doları) yardımda bulunacağını söyledi.

Leyen, Çarşamba günü Slovenya Başbakanı Robert Golob ile birlikte ülkenin selden en çok etkilenen bölgelerini gezdi.

Leyen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakanla bugün acil, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar için üç parçalı bir finansman paketini görüştük. Ülkenin toparlanması için çok fazla yatırıma ihtiyaç duyulacak" dedi.

Leyen, Slovenya'ya AB Dayanışma Fonu'ndan en az 400 milyon euroluk destek sağlanacağını ve 100 milyon euroluk kısmın 2023 yılı içinde verileceğini söyledi.

On binlerce hanenin sular altında kaldığını ve hane sakinlerinin hayatta kalabilmek için acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Golob, "Mesajımız açık: yardım hızlı, etkili olacak ve hiç kimse unutulmayacak" dedi.

Golob, ülke tarihindeki en kötü sel felaketinin yol açtığı zararın birkaç milyar euroya ulaşacağını söyledi.