Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Hindistan'a gidecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Hindistan'a gidecek

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Hindistan'a gidecek

Avrupa Komisyonu, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in bu hafta Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Leyen bu hafta, Hindistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere Hindistan'a gidecek. Bu ziyaret, Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirmeyi amaçlıyor" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu, India, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title