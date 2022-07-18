Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Hedefimiz, Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak - Haberler

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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Hedefimiz, Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Hedefimiz, Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'da olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'da olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Leyen, " Avrupa Birliği, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Bugün yeni bir anlaşma imzalamak için Azerbaycan'dayım. Hedefimiz, birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak. Azerbaycan, tedarik güvenliğimiz ve iklim nötrlüğü yolunda önemli bir ortak olacaktır" dedi.Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna ile savaşının başlamasının ardından gaz tedariki kapsamında alternatif çözümler arıyordu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ursula von der Leyen Avrupa Birliği Azerbaycan Dünya Haberler

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