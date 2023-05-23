Avrupa Hür İttifakı, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haksızlıklarını anlatan video yayımladı

Avrupa Hür İttifakı (EFA), Batı Trakya Türklerinin maruz kaldığı haksızlıkları anlatan bir video yayımladı. Videoda, Lozan Barış Antlaşması gereğince Batı Trakya'da yaşayan yaklaşık 150 bin kişilik Türk azınlığın hakları garanti altına alınmasına rağmen bu hakların Yunan devleti ve milliyetçi kesimler tarafından ihlal edildiği vurgulandı.

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış Partisinin de (DEB) üyesi olduğu ve Yeşiller Partisi ile Avrupa Parlamentosunda grup oluşturan Avrupa Hür İttifakı (EFA), Batı Trakya Türklerinin maruz kaldığı haksızlıkları anlatan bir video yayımladı.

Avrupa parlamenterlerini bilgilendirmek üzere hazırlanan ve 19 Mayıs'ta yayımlanan videoda, Lozan Barış Antlaşması gereğince Batı Trakya'da yaşayan yaklaşık 150 bin kişilik Türk azınlığın hakları garanti altına alınmasına rağmen bu hakların Yunan devleti ve milliyetçi kesimler tarafından ihlal edildiği vurgulandı.

Ayrımcı politikaların izlendiği Batı Trakya'da 1980'lerde Türklere ait birçok gayrimenkule el konulduğu belirtilen videoda, ayrıca Türk derneklerinin yasaklanmasının altı çizildi.

Videoda, Türk azınlığının hakları için mücadele eden DEB Partisinin merhum kurucusu Doktor Sadık Ahmet'in Lozan Antlaşmasının yıl dönümünde şüpheli bir trafik kazasındaki ölümü hatırlatıldı.

Videoda, "Günümüzde Türk azınlığın kendini Türk olarak nitelendirmesi bile yasak. Bununla beraber azınlığın Türklük bilinci yüksek. 2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde DEB Partisi bölgede büyük bir zafer kazanarak Gümülcine ve İskeçe'de birinci parti oldu" ifadelerine yer verildi.

DEB Partisi 2014 ve 2019 AP seçimlerinde Rodop ve İskeçe'de birinci parti olmuştu

DEB Partisi, Yunanistan'da 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, ilk kez katıldığı 2014 yılındaki AP seçimlerinde olduğu gibi, Türk seçmenlerin büyük bölümünün desteğini alarak Rodop ve İskeçe illerinde birinci parti olmuştu.

Batı Trakya'da azınlık dernekleri, isimlerinde "Türk" ifadesi geçtiği gerekçesiyle kapatılmıştı

1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği (İTB), 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'de kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiası ile 1980'li yıllarda kapatılmıştı. Bir dönem azınlık okulları tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesi Yunanistan tarafından görmezden gelinirken bu tarihten sonra Türk ismi taşıyan derneklere resmi statüde faaliyet izni verilmemişti.