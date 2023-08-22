Avrupa'da Şiddetli Yağış Uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), genel olarak bunaltıcı sıcakların etkisindeki Avrupa'nın bazı bölümleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü ve bazı ülkelerde sıcaklık tehlikesi seviyesinin yükseldiğini belirtti. Ayrıca, Norveç'in şiddetli yağış uyarısında bulunduğu ve Atlas Okyanusu'ndaki tropik kasırgalarda artış olduğu ifade edildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), genel olarak bunaltıcı sıcakların etkisindeki Avrupa'nın bazı bölümleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgasının sürdüğünü belirtti.

İsviçre'nin büyük bir bölümünde sıcaklık tehlikesi seviyesinin 3 veya 4 seviyesine yükseltildiğini ve bu konuda uyarıların yapıldığını aktaran Nullis, ülkedeki şiddetli buzul erimesinin bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Nullis, Fransa'da sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükseldiğini ifade etti.

Avrupa'da insan sağlığını olumsuz etkileyen yüksek gece sıcaklıklarının yaşandığına dikkati çeken Nullis, Norveç'in ise şiddetli yağış uyarısında bulunduğunu kaydetti.

Nullis, Atlas Okyanusu'ndaki tropik kasırgalarda artış olduğuna işaret ederken, Gert, Franklin ve Harold tropikal fırtınalarının şu anda endişe verici seviyede yaşandığını, Franklin fırtınasının Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde sel tehlikesine neden olduğunu ifade etti.

Hilary Kasırgası'nın etkisini yitirdiğini belirten Nullis, ancak bu tür olaylara nadiren tanık olan Güney Kaliforniya'nın da kasırgadan etkilendiğini vurguladı.

Nullis, Los Angeles'ta neredeyse tüm zamanların yağmur rekorlarının kırıldığını ifade ederek, Ölüm Vadisi'nde tüm zamanların en yağışlı gününün kayıtlara geçtiğini belirtti.

İsviçre'de kar örtüsü artık yalnızca yüksek rakımlarda mevcut

Soru üzerine aşırı sıcakların aşırı buzullar üzerindeki etkisinin araştırıldığını belirten Nullis, İsviçre'de kar örtüsünün artık yalnızca en yüksek rakımlarında mevcut olduğunu söyledi.

Nullis, "Bu aşamada DMÖ'de aşırı sıcaklıklar nedeniyle ölen insan sayısına ilişkin kesin istatistikler bulunmuyor. Ülke yetkilileri bu tür bilgileri zamanı gelince derleyecek ve paylaşacaktır." diye konuştu.

Kuzey yarım kürede meteorolojik olarak yaz sona ermeye yakın olduğunu da anımsatan Nullis, sıcak hava dalgalarının sona erdiğini kesin olarak söylemenin zor olduğunu aktardı.

İsviçre'de bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss), hafta sonu çok sayıda bölgede öğle saatlerinde sıcaklıkların 35 derece civarında ölçüldüğü bildirmişti.

Valais ve Vaud kantonlarında 20 Ağustos'ta öğleden sonra sıcaklık 35 dereceye ulaşmış, Cenevre'de ise termometreler öğle saatlerinde 36,2 dereceyi göstermişti.

Sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kantonlardaki çalışma planları değiştirilmişti. Bir inşaat sendikası da sağlık ve güvenlik endişelerini öne sürerek, yüksek sıcaklıklar sebebiyle inşaat çalışmalarının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

İsviçre genelinde hafta sonuna kadar bunaltıcı sıcak havanın süreceği tahmin edilirken, vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.