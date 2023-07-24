Avrupa'da Küba Göçmen Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi

Europol ve Interpol tarafından koordine edilen operasyonla, 5 ülkeden kolluk kuvvetlerinin yer aldığı suç şebekesi çökertildi. 25'i Küba vatandaşı olmak üzere 62 kişi gözaltına alındı. Şebeke, yaklaşık 5 bin Küba vatandaşını AB'ye sokarak 45 milyon euro kazanç sağlamıştı.

Europol ve Interpol tarafından koordine edilen, 5 ülkeden kolluk kuvvetlerinin yer aldığı, Küba vatandaşlarını kaçak yollarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sokan kıtalararası bir suç şebekesini hedef alan operasyonla, 25'i Küba vatandaşı olmak üzere 62 kişi gözaltına alındı. Suç şebekesinin yaklaşık 5 bin Küba vatandaşını AB'ye soktuğu ve 45 milyon euro civarında kazanç sağladığı düşünülüyor.

Avrupa Polis Teşkilatı'ndan (Europol) yapılan açıklamada, Almanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, İspanya ve Sırbistan'dan kolluk kuvvetlerinin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göçmen kaçakçılığı yapan kıtalararası bir suç şebekesini çökerttiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Europol ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından koordine edilen soruşturma kapsamında 25'i Küba vatandaşı olmak üzere toplam 62 kişi gözaltına alındı. 'Popüler' bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yasadışı hizmetlerinin reklamını yaparak savunmasız durumdaki Kübalılara ulaşan şebeke üyeleri, 9 bin euro karşılığında yolculuğu ve transferleri organize edip, ayrıca sahte belgeler de sağladı. Şebeke üyeleri, o dönemde Sırbistan'a giriş için vize gerekliliğinin olmamasından faydalanarak Küba'dan Sırbistan'a insan taşıyorlardı. Bu kişiler daha sonra yine yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülüyor oradan da İspanya'ya uçuş gerçekleşiyordu. Suç şebekesinin yaklaşık 5 bin Küba vatandaşını AB'ye soktuğu ve 45 milyon euro civarında kazanç sağladığı değerlendiriliyor.

18 GAYRİMENKUL, 33 ARAÇ VE 144 BANKA HESABI ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, "Soruşturma, İspanya, Yunanistan ve Sırbistan'daki birçok şehirde kurulmuş, yasadışı işlerini devam ettirmek için esnek ve değişen koşullara uyum sağlayabilen karmaşık bir suç altyapısını ortaya çıkardı. Haziran 2023'teki eylem gününde, her üç ülkeden polis memurları, yüzlerce sahte belge ve sahtecilik ekipmanı da dahil olmak üzere çeşitli suç varlıklarına el koydu. Toplamda 18 adet gayrimenkul, 33 araç ve 144 banka hesabının yanı sıra çeşitli para birimlerinde büyük miktarlarda nakit para ele geçirildi" denildi.

SORUŞTURMA 2021 EKİM'DE BAŞLATILDI

Soruşturma, 2021 Ekim'de Sırbistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Finlandiya makamlarının, sahte belgelerle Avrupa'ya girmeye çalışan Küba vatandaşlarının sayısında artış olduğunu bildirmelerinin ardından başlatıldı. Ayrıca, 2023 Ocak'ta Europol, Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) ve Frontex tarafından bu eğilimi gösteren bir Ortak İstihbarat Bildirimi yayınlandı ve bildirimde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının göçmen kaçakçılığı rotaları üzerindeki etkisi rapor edildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ARDINDAN ROTALAR DEĞİŞTİ

Öte yandan açıklamada, başlangıçta söz konusu Küba vatandaşlarının, Küba'dan Rusya'ya ticari uçuş yaptığı oradan da kaçakçıların Finlandiya-Rusya sınırından düzensiz geçişlerle Kübalıları AB topraklarına soktuğu ya da Sırbistan'a uçuşlarla Batı Balkan bölgesi üzerinden Orta ve Güney Avrupa'ya götürdüğü belirtildi. Ancak Rusya-Ukrayna savaşından bu yana rotanın değiştiği; Kübalıların Almanya'nın Frankfurt havaalanı üzerinden Sırbistan'a uçurulduğu, Sırbistan'dan da karayoluyla Kuzey Makedonya ve Yunanistan'a düzensiz girişlerinin sağlandığı ve Yunanistan'a vardıklarında da ya iltica başvurusunda bulundukları ya da yine şebeke üyeleri tarafından organize edilen İspanya'ya uçuş, İtalya'ya deniz ulaşımı gibi yollarla diğer AB ülkelerine ulaştığı ifade edildi. Ayrıca bazı durumlarda kadınların, 'cinsel sömürü' için başka suç gruplarına götürüldüğüne dikkat çekildi.