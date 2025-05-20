Avrupa Birliği Suriye'ye Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı

Avrupa Birliği Suriye'ye Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı
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AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Bu durumu AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas duyurdu. Kararın, Suriye halkının barışçıl bir geleceği inşa etmesine katkıda bulunacağı belirtiliyor.

Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Karar, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alındı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Kallas, AB'nin son 14 yıl boyunca Suriyelilerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı , kararın ülkesinin güvenlik ve istikrarını destekleyeceğini söyledi.

AB'nin bu politika değişikliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıklamasının ardından geldi.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, Mart 2011'de iç savaşın patlak vermesinin ardından başladı.

Yaptırımlar, Beşar Esad yönetimi ile bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirleri içeriyordu.

Hayat Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğinde Esad yönetimi Aralık 2024'te devrildikten sonra AB şubat ayında Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu.

AB ülkeleri mart ayında diğer uluslararası paydaşlarıyla birlikte Suriye'ye 5,8 milyar euro yardım taahhüdünde bulunmuştu.

17 Mart'ta dokuzuncusu düzenlenen AB'nin yıllık Suriye konferansında alınan kararı açıklayan Kallas, yardımın Suriye'ye kritik bir geçiş döneminde destek olacağını ve sahadaki acil ihtiyaçlara yanıt vereceğini belirtmişti.

BBC
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