Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği Konseyi bugünkü toplantıda aldığı kararla Rus ekonomisinin belirli sektörlerini hedefleyen yaptırımları, 31 Ocak 2023'e kadar altı ay uzattı.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak ilk kez 2014 yılında uygulamaya konan bu yaptırımlar, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında büyük ölçüde genişletilmişti. Finans, enerji, teknoloji ve çift kullanımlı mallar, sanayi, ulaşım ve lüks mallar üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere geniş bir sektörel önlemler yelpazesinden oluşan yaptırımlar, bugün konseyin kararıyla 31 Ocak 2023'e kadar uzatıldı.