Avrupa Birliği'nin Kurucu Babası Jacques Delors Hayatını Kaybetti

Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu babası olarak kabul edilen eski Avrupa Komisyonu Başkanı ve eski Fransa Bakanı Jacques Delors, 98 yaşında Paris'teki evinde hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Delors için başsağlığı mesajında 'Fransız kaderinin devlet adamı ve Avrupa'mızın tükenmez ustası' ifadelerini kullandı.

AB ve Fransa tarihi için önemli bir siyasetçi olan Delors için Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB yetkilileri başsağlığı mesajları paylaştı. Macron mesajında, "Jacques Delors Fransız kaderinin devlet adamı, Avrupa'mızın tükenmez ustası ve insani adalet savaşçısıydı. Onun bağlılığı, idealleri ve dürüstlüğü bize her zaman ilham verecektir. Çalışmalarını ve anısını selamlıyor ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

AB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Delors'u ansına AB binasında bayrakların yarıya indirildiğini belirterek, "Jacques Delors, Avrupa'mızı daha güçlü kılan bir vizyonerdi. Birleşik ve dinamik bir Avrupa Birliği, onun hayatının eseriydi. Ben dahil olmak üzere tüm Avrupalı nesilleri şekillendirmiştir. Avrupa'mızı sürekli yenileyerek onun mirasını onurlandıralım

'1989'da 'Tarih hızlandığına göre Avrupa da hızlanmalıdır' demişti. Onun sözlerini hatırlayalım ve tarihin çalkantıları karşısında Avrupa'mızı güçlendirmek için harekete geçelim" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise Delors ile ilgili, "Jacques Delors, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun hümanist değerlere dayanan ve tek bir pazar ve tek bir para birimi olan Euro ile desteklenen gerçek bir birliğe doğru dönüşümüne öncülük etti. Son günlerine kadar bunun tutkulu ve somut bir savunucusu oldu. Büyük bir Fransız ve büyük bir Avrupalı olarak Avrupa'mızın kurucularından biri olarak tarihe geçti. Bugün ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.