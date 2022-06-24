Avrupa Birliği, Moldova ve Gürcistan'ın yanı sıra Ukrayna'nın adaylık statüsünü onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, dün gece geç saatte Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın 'aday ülke' statüsünü onayladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuyla ilgili "Bugün Avrupa için iyi bir gün. Devlet Başkanı Zelenski, Devlet Başkanı Sandu ve Başbakan Garibashvili'yi tebrik ederim. Ülkeleriniz Avrupa ailemizin bir parçasıdır. ve Liderlerin bugün aldığı tarihi karar da bunu doğruluyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya