Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi: Orta Doğu'da Gerginliği Azaltmaya Engel Olanlar Sorumlu Tutulacak

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılmasına engel olan herkesin sorumlu tutulacağını söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor ve ülkeyi bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getiriyor. Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz. Önümüzdeki yol büyük ölçüde uzlaşmaya dayanmaktadır: Gazze'de ateşkes, şimdi. Gerilimin düşürülmesine engel olan herkes sorumlu tutulacaktır" dedi.

IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

ABD medyası, Irak'ta bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esad Hava Üssü'ne Katyuşa roketleriyle düzenlenen saldırıda, birden fazla ABD askerinin yaralandığını duyurdu. Pentagon, saldırının 'İran'a bağlı militanlarca' düzenlendiğini belirtmişti.