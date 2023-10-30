Avdiyivka'da 6 Rus uçağı düşürüldü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son günlerde en şiddetli çatışmaların yaşandığı Avdiyivka'da, 10 Ekim'den bu yana 6 Rus uçağının düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna güçleri, Rus saldırılarını püskürtmeye devam ediyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda son günlerde en şiddetli çatışmalarının yaşandığı Avdiyivka'da, 10 Ekim'den bu yana 6 Rus uçağının düşürüldüğü bildirildi.

Rus ordusunun 10 Ekim'den bu yana saldırılarını artırdığı Avdiyivka yönünde, Rus ve Ukrayna birlikleri arasında yoğun çatışmalar sürüyor.

Ukrayna makamlarına göre, Rus güçleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Donetsk'e bağlı Avdiyivka şehrini ve çevre köyleri bombalamaya devam ederken bu saldırılar, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olmasıyla dikkati çekiyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, istikrarlı şekilde sürdürülen savunmada Rus ordusunun önemli kayıplar verdiği belirtildi.

Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Novokalinovo, Avdiyivka, Opitne, Pervomay yerleşimlerine saldırılarının başarılı olmadığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna güçlerinin, son bir günde bölgede 10'dan fazla Rus saldırısını püskürttüğü aktarıldı.

Avdiyivka'da son 2 haftada 6 Rus uçağı imha edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir günde Avdiyivka yönünde bir Rus Su-25 uçağının imha edildiğini belirterek bunun, 10 Ekim'den bu yana Avdiyivka'da düşürülen 6. uçak olduğunu bildirdi.

"Tavriya" birliğinin sorumluluk alanında son bir günde 36 çatışmanın çıktığını aktaran Tarnavskiy, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin bu yönünde son 24 saatte 1378 atış görevi gerçekleştirdiğini, Rusya'nın asker kaybının 527 kişi olduğunu ileri sürdü.

Tarnavskiy, Rusya'ya ait 5 tank, 6 zırhlı araç, 4 topçu sistemi, bir uçak, 23 insansız hava aracı, 8 otomobil dahil olmak üzere toplam 49 teçhizat ve 4 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini paylaştı.