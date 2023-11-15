Atmosferdeki Sera Gazları Yeniden Rekor Seviyeye Ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğine yol açan atmosferdeki sera gazlarının geçen yıl bir kez daha en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Karbondioksit konsantrasyonlarındaki artışın devam ettiği ve endüstriyel faaliyetlerin emisyonları artırdığı vurgulandı. Sıcaklık artışlarına bağlı olarak aşırı hava koşullarının yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğine yol açan atmosferdeki sera gazlarının geçen yıl bir kez daha en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

WMO açıklamasında, 2022'de salınan karbondioksitin küresel ortalamasının ilk kez Sanayi Devrimi öncesi seviyelerin yüzde 50 üzerine çıktığı ifade edildi.

Sera gazı artışının 2023'te de devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu yıl karbondioksit konsantrasyonlarındaki artış oranının da geçen yıla ve on yılın ortalamasına göre biraz daha düşük olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun "büyük olasılıkla" karbon döngüsündeki doğal, kısa süreli değişimlerden kaynaklandığı ancak endüstriyel faaliyetler nedeniyle emisyonların artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Atmosferdeki metan konsantrasyonlarının da artışta olduğu vurgulanan açıklamada, nitröz oksit seviyesinin de 2022'de bir önceki seneye kıyasla kayıtlara geçen en büyük yıllık artışı gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sera gazı salınımlarının artması durumunda, karbondioksitin havada birikeceği ve bu sene kaydedilen sıcaklık rekorlarının, emisyonlar sıfıra düşürülse bile "bu yüzyılın sonuna kadar devam edebileceği" uyarısı yaptı.

Atmosferdeki sera gazlarının geçen yıl bir kez daha en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada ayrıca, Dünya'nın en son 3-5 milyon yıl önce sıcaklığın 2-3 santigrat derece daha yüksek olduğu dönemde geçen seneye benzer bir karbondioksit seviyesini gördüğü ifade edildi.

Cenevre'deki basın toplantısında konuşan WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, bilim camiasının uyarılarına karşın "hala aksi yönde ilerlendiğini" bildirdi.

Taalas, şu anki sera gazı konsantrasyonları seviyesinin, gelecekte sıcaklıkları, Paris İklim Antlaşmasında belirlenen hedeflerin çok daha üzerine çıkarabileceği konusunda uyardı.

Sıcaklık artışlarına aynı zamanda yoğun yağış, buz erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi de dahil aşırı hava koşullarının eşlik edeceğine dikkati çeken Taalas, fosil yakıt tüketiminin acil azaltılması çağrısında bulundu.