ATMIS, Somali ordusuna 7 askeri üssü devretti

Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS), 2 bin askerlik geri çekilme planının tamamlanarak 7 askeri üssün Somali ordusuna devredildiğini duyurdu. ATMIS'in geri çekilme planına göre eylül sonuna kadar ülkeden 3 bin barış gücü askerinin daha çekilmesi planlanıyor.