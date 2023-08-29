ATMIS, Somali'den çekilmeye başlıyor

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) ikinci grubunun eylülden itibaren Somali'den çekilmeye başlayacağı bildirildi. Gelecek ay itibarıyla 3 bin askerin Somali'den çekileceği belirtilen açıklamada, ülkedeki güvenliğin Somali ordusuna devredilmesi için işbirliğinin devam edeceği vurgulandı.