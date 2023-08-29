ATMIS, Somali'den çekilmeye başlıyor
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Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) ikinci grubunun eylülden itibaren Somali'den çekilmeye başlayacağı bildirildi. Gelecek ay itibarıyla 3 bin askerin Somali'den çekileceği belirtilen açıklamada, ülkedeki güvenliğin Somali ordusuna devredilmesi için işbirliğinin devam edeceği vurgulandı.
Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) ikinci grubunun eylülden itibaren Somali'den çekilmeye başlayacağı bildirildi.
ATMIS'den yapılan açılmada, Somali'den çekilmenin ikinci aşamasının eylül ayında başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
Gelecek ay itibarıyla 3 bin askerin Somali'den çekileceği belirtilen açıklamada, ülkedeki güvenliğin Somali ordusuna devredilmesi için işbirliğinin devam edeceği vurgulandı.
ATMIS, 2 bin askerlik geri çekilme planı kapsamında Hirshabelle eyaletindeki bir askeri üssü Somali ordusuna haziranda teslim etmişti.
Somali'de iç savaşın ardından geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) geçen yıl yerini ATMIS'e devretmişti.
Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.