Atlantic Council: Esed, yaptırımları atamalarla etkisizleştiriyor

ABD merkezli düşünce kuruluşlarından Atlantic Council, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, insan hakları ihlalleri ve kanlı olaylara karışmış kişilere uygulanan uluslararası yaptırımları, yeni atamalar yaparak etkisizleştirdiğini belirtti.

Atlantic Council, Esed'in uluslararası yaptırımların etkisinden kurtulmak için aldığı önlemlere ilişkin çalışma yayınladı.

Muhsen Al Mustafa tarafından kaleme alınan çalışmada, Esed'in, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri halka karşı işlenen insan hakları ihlalleri ve kanlı olaylara karışmış kişilere uygulanan uluslararası yaptırımları, yeni atamalar yaparak etkisizleştirdiği ifade edildi.

Çalışmada, Esed'in her yılın başında ve ortasında, ordusundaki yeni atamaları ve terfileri açıklayan bülten yayımladığı, bu bültenle emeklilik yaşı gelen subayların emekliye sevk edildiği, yerlerine yenilerinin atandığı ve bazı subayların rütbesinin yükseltildiği belirtildi.

Yıl başında Suriye ordusu için gizli bir terfi bülteninin yayımlandığı kaydedilen çalışmada, "Esad, Nisan 2022'de General Ali Abdülkerim İbrahim'i 2018'in başından beri boş olan genelkurmay başkanlığı koltuğuna getirdi ve General Ali Mahmud Abbas'ı da savunma bakanı olarak atadı. Her ikisi de Batı'nın yaptırım listelerinde yer almadı. Kurmay kadrosundaki 30 Suriye ordusu subayından sadece ikisi Batılı ülkeler tarafından kara listeye alınmış durumda. Bu, yaptırım sistemindeki önemli bir boşluğa işaret etmekte ve yaptırımların Suriye ordusundaki atamalarla değişen gerçekliğine ayak uyduramadığını ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Yaptırımlar Suriye halkına yardımcı olmuyor"

Çalışmada, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların etkinliği de tartışıldı.

ABD ve diğer Batı ülkelerinin, Suriye ordusu subaylarına karşı yaptırım uygulamakta eskisi gibi hızlı davranmadığı vurgulanan çalışmada, ABD'nin Ağustos 2013'te Doğu Guta'da yaklaşık 1400 kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırıya karışan 3 subayı kara listeye almak için Ekim 2022'ye kadar beklediği ve bu süre zarfında söz konusu 3 subayın emekli olduğu, Nisan 2013'te Tadamon Katliamı'nı gerçekleştiren Amjad Yousef'in de yaptırım listesine eklenmesinin yaklaşık 10 yıl sürdüğü belirtildi.

ABD, yaptırımlarla hedef aldığı kişilere sınırlarını kapatıyor ve banka hesaplarını donduruyor. Çalışmada, bu kişilerin çoğunun yurt içinde veya yurt dışında banka hesabı olmadığı, neredeyse hiçbirinin zaten ABD'ye seyahat etmeyi düşünmediği belirtilirken "Geç kalan yaptırımlar yürürlüğe girdiğinde ise Suriye halkına yardımcı olmuyor." ifadesi kullanıldı.