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Atlanta Havalimanı'nda bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

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ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir kadının bıçaklı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı ve yaralıların durumu kritik değil.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda, bir kadının bıçaklı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

Atlanta Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, aralarında polis memuru ve taksicinin de bulunduğu 3 kişiyi bıçakladı.

Saldırgan gözaltına alınırken, yaralıların durumunun kritik olmadığı belirtildi.

Saldırının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Dünya

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