Atlanta'da Su Baskınında Mahsur Kalan Kişi Polis Tarafından Kurtarıldı

ABD'nin Atlanta kentinde şiddetli yağışların neden olduğu su baskınlarında polis, derin suyun içinde mahsur kalan kişiyi aracın penceresini kırarak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Atlanta kentinde aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarında polis, aracıyla birlikte derin suyun içinde mahsur kalan kişiyi aracın penceresini kırarak kurtardı. O anlar polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Atlanta'da 14 Eylül 2023'te şiddetli yağışlar sonrasında şehrin bazı yerlerinde ciddi su baskınları yaşandı. Bir polis memuru, su baskını meydana gelen yolda kısmen suya batmış aracın içinde mahsur kalan kişiyi fark ederek yardıma koştu. Aracın derin suda yüzdüğünü belirten polis, copuyla sürücü tarafındaki camı kırarak bir başka görevliyle birlikte sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı. O anlar polisin vücut kamerasına anbean yansıdı. Atlanta polisi olayla ilgili 16 Eylül'de açıklama yaparak polis memuru Rayando Bryan'ın müdahalesinden gurur duyduklarını ifade etti.