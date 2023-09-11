Atina'nın Artemida banliyösünde silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde onlarca mermi kovanı buldu ve faillerin yakalanması için operasyon başlattı. Saldırının mafya hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.
Atina'nın Artemida banliyösünde silahlı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan Devlet Televizyonuna (ERT) göre, akşam saatlerinde Artemida'da meydana gelen saldırının ardından polis, olay yerinde onlarca mermi kovanı buldu.
Silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
Olayla ilgili ön soruşturmanın Attika Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, "mafya hesaplaşması" olduğu değerlendirilen saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin, Arnavutluk kökenli olduğu öne sürülüyor.