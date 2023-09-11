Atina'nın Artemida banliyösünde silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde onlarca mermi kovanı buldu ve faillerin yakalanması için operasyon başlattı. Saldırının mafya hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.