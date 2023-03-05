Atina'da tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Larissa yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Larissa yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı.
Başkent Atina'da yapılan törende, tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı. Sintagma Meydanı'nda toplanan kalabalık, yaşamını yitirenlerin anısında mum yaktı. Larissa yakınlarında bir yolcu ve yük treninin çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarifi mümkün olmayan bir trajedi" demişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya