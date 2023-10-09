Atina'da İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, "Filistin direnişine destek" mesajı verdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde, Yunanistan'da yaşayan Filistinlilere desteğe gelen Yunan sol gruplar da yer aldı.

Göstericiler eylemin ardından olaysız dağıldı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.