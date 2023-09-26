Atina'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Mühimmat Bulundu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da eski bir binanın deposunda İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen mühimmat bulunduğu bildirildi. Atina'nın merkezindeki Kolonaki semtindeki binanın tadilatında el bombası, mermi gibi mühimmatlar bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da eski bir binanın deposunda İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen mühimmat bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Atina'nın merkezindeki Kolonaki semtindeki binayı satın alan bir denizcilik firmasının başlattığı tadilatta binanın deposunda el bombası, mermi gibi mühimmatlar bulundu.

Yapılan ilk incelemelere göre, söz konusu mühimmatın İkinci Dünya Savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor.