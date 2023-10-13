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Atina'da Filistin'e Destek Eylemi Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Eleftheria Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Yunanistan'da yaşayan Filistinliler, Müslüman topluluklardan üyeler ile sol ve anarşist gruplar katıldı. Eylemciler, 'Filistin'e özgürlük' ve 'Filistin kuşatmasına hayır' yazılı dövizler taşıdı. Gösteriyi İsrail Büyükelçiliği önünde tamamlayan katılımcılar olaysız dağıldı.