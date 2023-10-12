Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi
Dünya Haberleri
Atina'da düzenlenen eylemde Filistin'e destek verildi ve İsrail'de hayatını kaybedenler anıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi.
Atina'daki meclis binası önünde düzenlenen eyleme, ülkedeki Filistinliler ve mecliste yer almayan sol gruplardan oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup katıldı.
Çoğu elinde Filistin bayrağı taşıyan eylemciler, Hamas'ın saldırısı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni izole edip bombalamasının ardından Ortadoğu'da taşların yerinden oynadığına dikkati çekti.
Atina Sinagogu'nda İsrail'de ölenler anıldı
Diğer yandan, Atina Sinagogu'nda akşam yapılan törende İsrail'de hayatını kaybedenler anıldı.
Anma törenine katılanlar barış için dua etti, hayatını kaybeden İsraillilerin anısına mum yaktı.
Törene, Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, Devlet Bakanı Makis Voridis, Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, İçişleri Bakanı Niki Kerameos, Çalışma Bakanı Adonis Yeorgiadis, Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve muhalefet partisi PASOK milletvekillerinin yanı sıra silahlı kuvvetler ve kilise temsilcileri katıldı.