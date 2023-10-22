Atina'da anarşist grup polise saldırdı, 2 polis yaralandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, kendilerini 'anarşist' olarak tanımlayan bir grubun polise saldırması sonucu yaşanan arbedede iki polis yaralandı. Saldırganlar taş, molotof kokteyli ve sopalarla güvenlik güçlerine saldırdı. Olayda bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, kendilerini "anarşist" olarak tanımlayan bir grubun polise saldırması sonucu yaşanan arbedede iki polis yaralandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, dün gece, kendilerini "anarşist" olarak tanımlayan yüzleri maskeli grup, güvenlik güçlerine taş, molotof kokteyli ve sopalarla saldırdı.

Çıkan arbedede iki polis yaralanırken, bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis, saldırganların yakalanması için araştırma başlattı.