Ateşkes Karşısında İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail- İran çatışmasının 12. gününde iki taraf arasında ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu TSİ 09.00 sıralarında İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Ancak saat TSİ 12.30 itibariyle iki ülkeden karşılıklı tehditler devam ediyor.

İsrail ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İran'dan yeni bir füze atıldığını iddia etti. İran yönetimi ise bu iddiayı yalanladı.

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, iki füzenin havada etkisiz hale getirildiğini ve bazı parçaların ülkenin kuzeyindeki Yodfat'a düştüğünü aktarıyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya "Tahran'ın kalbindeki rejim hedeflerine yönelik yoğun saldırılarla sert bir şekilde yanıt verin" talimatı verdiğini duyurdu.

İsrail ordusuna ait X hesabından da "İran rejiminin ateşkesi ağır şekilde ihlal etmesi nedeniyle, güçle karşılık vereceğiz" açıklaması yapıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de "Tahran sarsılacak" mesajını X hesabından paylaştı.

Tahran yönetimiyse saldırı olması halinde yanıt verileceğini söyledi.

İran yönetimi, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından İsrail'den saldırı yapılmaması durumunda kendilerinin de saldırmayacağını söylemişti.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine saldırı başlattı.

İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar o günden beri devam ediyordu.

ABD, 22 Haziran'ın erken saatlerinde İran'ın nükleer merkezlerine hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya müdahil oldu.