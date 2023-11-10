Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında İstanbul Havalimanı'nda Anma Töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yılında İstanbul Havalimanı'nda anıldı

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında İGA İstanbul Havalimanı'nda da tören düzenlendi. Tören kapsamında havalimanındaki yolcular için Türkçe ve İngilizce bilgilendirme anonsları yapıldı. Dış hatlar terminalinde bulunan İstanbul yazısı önünde bir araya gelen yetkililer ve havalimanı çalışanları, saat 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende bulundukları yerden ayağa kalkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.