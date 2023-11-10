Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Moskova'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da törenle anıldı. Törende konuşan Büyükelçi Tanju Bilgiç, Atatürk'ün Türkiye'nin en önemli değeri olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin bugün dünyada sayılı bir güç haline geldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Tanju Bilgiç'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, basın mensupları ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Törende konuşma yapan Bilgiç, bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak Türk milleti için yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal'in, Türkiye'nin en önemli değeri olduğunu söyledi.

Büyükelçi Bilgiç, "Atatürk, asil milletimizin varlığına ve devletimizin bağımsızlığına kastedilen bir dönemde büyük bir sorumluluk almış, milli mücadelemizin liderliğini üstlenmiştir. Hiç şüphesiz, Ulu Önder Atatürk'ün bu süreçteki en büyük güvencesi yine asil Türk milleti olmuştur." dedi.

Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlığına kasteden güçleri ortadan kaldırmakla kalmadığını belirten Bilgiç, "Atatürk, çağının çok önündeki öngörüsüyle devlet ve toplum hayatımızı şekillendiren reformlar da yapmış, Cumhuriyet'imizin temellerini atmıştır." diye konuştu.

Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün tüm kurumlarıyla, bölgesinde etkin, dünyada sayılı bir güç haline geldiğini vurgulayarak, "Artık Türkiye, bölgesel ve küresel her meselede sözü dinlenen, duruşu dikkate alınan bir ülkedir. Öyle ki ülkemiz pek çokları için bir umut kaynağı haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaşmış olduğu bu konum, bizlere çok daha büyük sorumluluklar yüklemektedir." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin hak ve menfaatlerini azim ve kararlıkla koruyacağız"

Türkiye'nin Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğamiral Emre Sezenler de Atatürk'ün vatan savunmasını her şeyden üstün gören, dünya tarihine mal olmuş bir lider olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'i geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz gayret gösterdiklerini kaydeden Sezenler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başta FETÖ, PKK, PYD, YPG VE DEAŞ terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı amansız mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada, ülkemizin hak ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun azim ve kararlıkla koruyacağız. Aynı zamanda, atalarımızdan aldığımız ilhamla NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile ikili anlaşmalar kapsamında Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve dünyanın farklı denizleri dahil birçok coğrafyada barışa ve istikrara katkı sunmaya devam ediyoruz."