Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Kamerun'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Kamerun'da anıldı. Büyükelçilikte düzenlenen törene katılımcılar, Atatürk'ü saygıyla anarak İstiklal Marşı'nı okudu. Büyükelçi Işıkçı, Atatürk'ün dünya için bir kayıp olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin kazanımlarını Atatürk'e borçlu olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Kamerun'da anıldı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle düzenlenen törene, Büyükelçi Volkan Işıkçı, büyükelçilik görevlileri, ve Kamerun'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Büyükelçi Işıkçı, törende yaptığı konuşmada, ebediyete intikalinin 85. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andığını ifade etti.

Atatürk'ün sadece Türkiye için değil bütün dünya için bir kayıp olduğunu ifade eden Işıkçı, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşımızın sonucunda dünyada kendi kimliğimiz, dilimiz, bayrağımız ve adımızla var olabilmenin huzuru içinde yaşamaktayız. Bu paha biçilmez bir kazançtır. Bütün bu kazanımları bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."