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Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Erzurum'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Erzurum Şehir Hastanesinde düzenlenen törenle anıldı. Hastane koridorunda toplanan doktor, hemşire, hastane çalışanları, hastalar ile yakınları, saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle saygı duruşuna geçti. Başhekim Dr. İbrahim Tör, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, Atatürk'ü saygıyla yad ettiklerini ifade etti.